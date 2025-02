Generali e CityLife presentano il progetto CityOval Milano

(Teleborsa) -. epresentano il progetto diche restituirà alla città di Milano uno dei più importanti spazi pubblici cittadini: l’conosciuto anche come Palazzo delle Scintille, ritornerà alla storica vocazione di spazio per grandi eventi, con il nuovo nomeIl progetto prevede la riqualificazione della storica struttura risalente al 1923, per renderla fruibile al pubblico come il più grande spazio eventi del centro della città di Milano, con 8.200 mq di superficie coperta. La grande arena ovale a piano terra verrà completamente riqualificata per ospitare un’ampia varietà di eventi culturali, artistici e sportivi. Per garantire piena fruibilità, flessibilità di utilizzo e sicurezza,conservando il fascino dell’architettura e dei decori in stile tardo-liberty. Interventi di consolidamento strutturale interesseranno la cupola ed il solaio di copertura, insieme all’ammodernamento degli impianti e dei servizi presenti nell’edificio. Verrà inoltre razionalizzata la connettività verticale, con la creazione di un nuovo corpo scale ed una nuova lobby sul lato prospiciente piazza Burri, per un più agevole accesso al primo piano che sarà destinato alla ristorazione.Particolare attenzione sarà dedicata alla realizzazione di sistemi di illuminazione e di diffusione sonora all’avanguardia, e alla predisposizione di impianti tecnici funzionali agli allestimenti, secondo l’orientamento progettuale di rendere disponibili predisposizioni flessibili ed efficienti per un ampio ventaglio di utilizzi, senza l’ingombro di attrezzature fisse.I lavori di riqualificazione del primo piano proseguiranno fino a metà 2026.L'obiettivo del progetto è restituire CityOval Milano alla funzione per la quale fu edificato:La struttura versatile e multifunzionale sarà al servizio dello sviluppo culturale, sociale ed economico, potendo ospitare un’ampia varietà di eventi legati, per esempio, alla moda, al design, all’innovazione, all’agro alimentare, alla sostenibilità, ma anche eventi sportivi, spettacoli, concerti, esposizioni artistiche.CityOval Milano sarà gestito da CityLife, attraverso un veicolo dedicato, in collaborazione con il Comune di Milano, con il quale verrà stipulata un’apposita convenzione. Il nome ed il logo del progetto richiamano la struttura architettonica della, elemento storico risalente alla costruzione nel 1923 ben riconoscibile nel panorama di CityLife. All'interno, l'ovale della cupola, elemento distintivo con l'ampia copertura che arriva a 31 metri di altezza, si riflette nella forma dell'arena. Il tema del logo di CityOval riprende la tecnica costruttiva caratterizzata da una serie di ovali concentrici., ha commentato: "Finalmente ci siamo:. Sarà il contenitore ideale per dare a Milano una struttura permanente e sostenibile in grado di competere con le grandi arene europee".ha commentato: "Siamo molto orgogliosi diIl suo logo, ispirato alla volta di vetro, ben rappresenta la spinta aggregatrice che questa nuova arena per eventi, sport e cultura saprà generare, contribuendo ad affermare ancora di più Milano come punto di riferimento internazionale per la cultura, l’intrattenimento e le imprese più innovative. Il nostro Gruppo, facendo sistema e stimolando il dialogo tra istituzioni, business e società civile, continuerà ad investire a supporto del benessere delle comunità in cui opera".L’edificio CityOval Milano venne inaugurato nel 1923 come "Palazzo dello Sport", su progetto dell’architetto Paolo Vietti Violi. Negli anni ’30, con la costruzione della Fiera nell’area oggi occupata dal complesso di CityLife, fu trasformato in padiglione espositivo e ribattezzato Padiglione 3. Parzialmente distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale, venne successivamente ricostruito con materiali e tecniche diverse dall'originale.Il progetto di Vietti Violi prevedeva uno spazio polifunzionale, destinato a ospitare esposizioni, eventi sportivi, corse ciclistiche e motociclistiche al coperto, concorsi ippici, concerti, rappresentazioni teatrali e conferenze. Nel corso degli anni, l'edificio accolse eventi di rilievo, come la Sei Giorni di Milano e i saloni dell'auto, della nautica e dell'aeronautica. Nel 1946, durante la ricostruzione del Teatro alla Scala, vi si tenne la stagione teatrale del prestigioso teatro milanese.Tra il restituendo all'edificio il suo disegno tardo-liberty originale. Nel 2019, Generali lo ha acquisito tramite una gara indetta dal Comune di Milano, integrandolo nel quartiere CityLife e nel proprio patrimonio immobiliare europeo. Nel 2020, la facciata Ovest è stata arricchita da un'installazione artistica di Maurizio Nannucci, nell'ambito del progetto Art Line Milano. Nel 2021, l'edificio è stato messo gratuitamente a disposizione di Regione e Comune, diventando il più grande hub vaccinale d'Italia e svolgendo un ruolo chiave nel contrasto alla pandemia da Covid-19.Il progetto prevede una superficie totale lorda di circa 25.000 mq, di cui:• Piano terra (arena, hall e servizi): circa 7.400 mq fruibili per gli eventi, con ingressi da piazza AlbertoBurri e da piazza Sei Febbraio. La sola arena ovale misura oltre 4.000 mq• Primo piano (ristorazione): circa 3.700 mqL'altezza della cupola misura ben 31 metri.