Generali rinnova il suo impegno per la sostenibilità con "M’illumino di Meno"

(Teleborsa) -aderisce per il, promossa daconnel 2005 e giunta alla sua. Generali lancera` unspegnendo la sera di, le luci dei suoi palazzi iconici: la Torre Generali a Milano disegnata da Zaha Hadid, Palazzo Berlam a Trieste, la Casa della Fondazione The Human Safety Net alle Procuratie Vecchie in piazza San Marco a Venezia e, quest’anno, anche la sede di via Bissolati a Roma.L’iniziativa invita ogni anno, un gesto simbolico per promuovere le azioni a favore del risparmio energetico e della transizione ecologica. Generali, alle ore 19.30, spegnera` per circa mezz’ora le luci delle sedi della Compagnia scelte per dare visibilita` all’iniziativa., ha affermato: "Generali aderisce a M’illumino di Meno, con l’obiettivoridurre gli sprechi a partire dai comportamenti individuali e favorire la transizione verso un’economia a basse emissioni di gas serra. Un gesto simbolico per ricordare che ognuno di noi puo` contribuire a costruire un futuro piu` prospero".