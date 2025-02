Hermes, nel 2024 l'utile sale a 4,6 miliardi

Hermes

(Teleborsa) -chiude il 2024 con unconsolidato pari a 15,2 miliardi di euro, in crescita del 15% rispetto al 2023. L'è cresciuto del 7% a 4,6 miliardi di euro.ha raggiunto i 6,2 miliardi di euro."Nel 2024, in un contesto economico e geopolitico più incerto, la solida performance dei risultati attesta la forza del modello Hermès e l'agilità dei team della maison", afferma Axel Dumas, presidente esecutivo di Hermes.Il titolosi muove con un apprezzabile rialzo sulla piazza di Parigi mostrando un guadagno dell'1,81% sui valori precedenti.A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 2.927,3 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 2.836,3. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 3.018,3.