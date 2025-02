Il calendario societario 2025 di OVS

Leader dell'abbigliamento in Italia

(Teleborsa) - Ilha reso noto in un comunicato ilper l'anno, sottolineando che a seguito delle sopracitate riunioni del Consiglio di Amministrazione, nello stesso giorno o nelle giornate successive, si potranno tenerecon analisti finanziari ed investitori per la presentazione dei dati contabili di periodo.I vertici dihanno inoltre segnalato che il mese previsto per il pagamento dell’eventualea valere sui risultati dell’esercizio 2024 sarà, precisando però che tale comunicazione non costituisce nessuna previsione in merito alla sua distribuzione.: Approvazione del Progetto di Bilancio d’esercizio e del Bilancio consolidato al 31 gennaio 2025: Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 gennaio 2025 - unica convocazione: Approvazione delle Informazioni periodiche aggiuntive relative al primo trimestre 2025: Approvazione della Relazione finanziaria Semestrale al 31 luglio 2025: Approvazione delle Informazioni periodiche aggiuntive relative al terzo trimestre 2025