Italgrob a Rimini, Fuori Casa: nuove strategie per una ripresa sostenibile

(Teleborsa) -, dalle ore 10.30, presso la Sala Neri, nel contesto dell’International Horeca Meeting, alla Fiera di Rimini, si terrà l’evento "Fuori Casa: l’ora del cambiamento! Politiche e strategie per una ripresa sostenibile", organizzato dala Federazione Italiana dei Distributori Ho.Re.Ca..I lavori saranno inaugurati dalla relazione delche offrirà una panoramica sullo stato attuale del mercato dei consumi fuori casa. "Siamo consapevoli – ha dichiarato Portaccio – che, di fronte a un mercato dei consumi in stallo, è necessario, per tutti noi operatori, compiere un deciso cambio di passo,che, con i suoi, rappresenta e continuerà a rappresentare un asset strategico per l’economia del Paese e per la valorizzazione e la distribuzione delle produzioni agroalimentari. Con questo evento, a cui prenderanno parte autorevoli speaker, puntiamo ad alimentare un dibattito costruttivo, grazie ai dati che saranno presentati, al fine di individuare soluzioni condivise per affrontare un 2025 che si preannuncia incerto e complesso per il canale dei consumi fuori casa".Ad arricchire i contenuti del congresso la presentazione della, curata da Benedetta Brioschi Partner e responsabile Practice Food&Retail&Sustainability di The European House Ambrosetti (TEHA)All’evento, prenderanno parte il Sen. Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; l’On. Mirco Carloni, Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati; il Sen. Giorgio Salvitti, delegato dal Ministro dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. Chiamati a dibattere sulle problematiche ma anche sulle opportunità del mercato del fuori casa italiano i dirigenti delle più importanti associazioni di categoria: Alfredo Pratolongo, Presidente Assobirra; Giangiacomo Pierini, Presidente Assobibe; Vittorio Cino Direttore Centromarca, e Roberto Calugi Direttore Generale FIPE.I saluti conclusivi del congresso saranno affidati a Dino Di Marino, Direttore Generale di Italgrob, che per l’occasione ha dichiarato: "Anche quest’anno la Federazione Italgrob, con il suo evento di punta, l’International Horeca Meeting, giunto alla XIV edizione, si impegna a riunire i più autorevoli rappresentanti del settore Ho.Re.Ca. per avviare un confronto sulle problematiche attuali e condividere intenti e progetti utili ad affrontare le sfide future".In platea, durante il congresso, saranno presenti i dirigenti delle principali industrie italiane del settore Food & Beverage e i titolari delle aziende di distribuzione Ho.re.ca..