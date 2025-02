Maltempo Isola d’Elba: da Banco BPM plafond da 20 milioni euro per sostenere famiglie e imprese

Banco Bpm

(Teleborsa) -mette a disposizione un plafond da 20 milioni di euro a favore di famiglie e imprese elbane danneggiate dalla recente ondata di maltempo.Il plafond - spiega la nota - è disponibile da subito: gli interessati potranno richiedere finanziamenti a condizioni economiche di particolare favore rivolgendosi alle agenzie di Banco BPM dislocate sull’isola e in tutto il territorio regionale. I finanziamenti potranno essere impiegati sia per i primi e più urgenti interventi di ripristino o ricostruzione, sia per supportare la liquidità di famiglie e aziende.“Banco BPM esprime solidarietà alle persone che in questo momento stanno vivendo una situazione di grave difficoltà”, commenta MarcoResponsabile della Direzione Territoriale Tirrenica di Banco BPM. “Il plafond stanziato vuole costituire un immediato e concreto contributo per fronteggiare questa emergenza”. “L’ondata di maltempo ha messo in difficoltà gli abitanti e imprenditori”, aggiunge Cristiano Rogante, Responsabile dell’agenzia di Banco BPM a Portoferraio, “ma come in precedenti occasioni siamo certi che sapranno tutti rialzare la testa e ripristinare velocemente tutto quanto danneggiato in queste ore”.