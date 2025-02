Milleproroghe, AIGA: soddisfazione per approvazione emendamento "Cassazionisti”

(Teleborsa) - L'esprime grande soddisfazione per l'approvazione al Senato della Repubblica dell'emendamento alper l'abilitazione dinnanzi alle giurisdizioni superiori, fortemente voluto dalla nostra Associazione. Con l'viene prorogato di un ulteriore anno il regime transitorio per l'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, consentendo così di ottenere il titolo di "Cassazionista"a coloro che matureranno il requisito dei dodici anni di iscrizione entro il 2 febbraio 2026."L'approvazione della proroga – afferma il– permetterà a tanti colleghi e colleghe di completare il proprio percorso professionale, frutto di sacrifici e passione. AIGA rivolge un particolare ringraziamento a tutte le forze politiche che si sono ancora una volta dimostrate disponibili all'ascolto ed al dialogo, in maniera trasversale, mostrando nuovamente attenzione ed interesse alle esigenze della giovane avvocatura di oggi e di domani".