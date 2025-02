Prampolini (Assiom Forex): in Europa servono cambio di passo su AI e investimenti

Intesa Sanpaolo





(Teleborsa) - "Deepseek ha cambiato un po' la narrativa che dominava fino a gennaio, che vedeva l'hardware come massimo enabler per la leadership nell'intelligenza artificiale.della leadership, che dal nostro punto di vista è positivo". Lo ha detto a Teleborsa, Co-Responsabile della Commissione Fintech & Digitalization dell'Assiom Forex e Head of Financial, Digital & Markets Tech della Divisione IMI C&IB di, a margine del 31° congresso degli operatori dei mercati finanziari in corso a Torino.Secondo Prampolini, "la regolamentazione è una cosa positiva perché crea delle regole certe e protegge anche gli stakeholder deboli, però non basta da sola chiaramente per competere. Quello che emerge dalla discussione di oggi è cheper partecipare insieme a Stati Uniti e Cina al futuro dell'intelligenza artificiale"."L'intelligenza artificiale fa parte di un quadro più complesso legato alla digitalizzazione - ha sostenuto l'esperto - Si è parlato oggi pomeriggio molto anche di asset digitali, criptovalute, il ruolo della MiCAR, quindi questa è un'ulteriore sfida in un mondo che cambia molto velocemente., quindi riduzione dei costi e aumento delle performance, ed è chiaro che anche dal punto di vista delle banche e delle istituzioni finanziarie c'è un po' un'attesa di vedere poi alla prova dei fatti cosa porterà effettivamente l'intelligenza artificiale".