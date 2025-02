Bossi (Cherry Bank): nostra crescita tramite integrazioni, continuiamo a essere attivi

(Teleborsa) - "Ile oggi diventa aggregatore. Vediamo quante operazioni sono sul mercato ed evidentemente c'è spazio sia per distribuire i dividendi sia per portare avanti belle operazioni". Lo ha detto a Teleborsa, CEO di Cherry Bank, a margine del 31° congresso degli operatori dei mercati finanziari, organizzato a Torino da Assiom Forex."Siamo nati recentissimamente, 3 anni fa, e in 3 anni abbiamo generato 200 milioni di patrimoni, abbiamo appena chiuso un bilancio che fa 30 milioni di utile e di cui siamo molto soddisfatti - ha spiegato - La nostra crescita è stata fatta tramite integrazioni e fusioni, quindi. L'idea è quella di creare qualcosa di grande per il prossimo futuro"."Non è sempre vero che 1 + 1 fa 2, 2 e mezzo o 3 - ha detto Bossi -. Questo apre possibilità e scenari per operatori anche come noi per continuare il nostro percorso di crescita, quindi guardiamo con interesse".