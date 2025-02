Caroni (BCC Iccrea): da green bond riscontro che lavoro fatto è molto apprezzato

(Teleborsa) - "Il, in cui abbiamo rafforzato ulteriormente i nostri indicatori dal punto di vista patrimoniale - di fatto siamo al di sopra in modo significativo dei principali gruppi italiani ed europei con un CET1 sopra il 23% -, sulla qualità degli attivi abbiamo raggiunto un livello davvero importante con un NPE netto al di sotto dell'1% - quindi siamo il-, e poi sotto il profilo della liquidità già da tempo siamo di gran lunga il gruppo bancario con gli indicatori di liquidità più alti". Lo ha detto a Teleborsa, Direttore Finanza del Gruppo BCC Iccrea, a margine del 31° congresso degli operatori dei mercati finanziari , organizzato a Torino da Assiom Forex."Siamo un gruppo molto liquido ed è importante esserlo adesso perchè alla fine dell'anno abbiamo - come tutte le altre banche - restituito il finanziamento TLTRO della BCE - ha aggiunto -: abbiamo nuove erogazioni di credito per 17 miliardi, e questo certifica l'attenzione che il gruppo bancario cooperativo Iccrea dà al territorio e alle comunità locali, la raccolta diretta a 137 miliardi ed è importante per noi che anche sull'indiretta abbiamo avuto una significativa crescita, con nuove erogazioni di risparmio gestito per 8,2 miliardi".Per quanto riguarda l'outlook 2025, "è evidente che la dinamica di politica monetaria meno restrittiva che sta ponendo in essere la BCE ci fa attendere uno scenario in cui il mercato sta scontando una serie di tagli, e quindi i tassi scenderanno almeno nel 2025. Questo farà sì che larispetto agli ultimi tre esercizi, ma questo non ci preoccupa perché ci confortano molto tutte le azioni che abbiamo posto in essere per rafforzare i ricavi da servizi con gli accordi di bancassurance, con tutte le azioni che ci fanno pensare che la diversificazione dei ricavi è un percorso intrapreso e ci attendiamo che dia ancora ulteriori frutti nei prossimi anni"."Siamo molto contenti di aver, essenzialmente per due motivi: da un lato rafforza il nostro posizionamento come gruppo bancario molto sensibile ai temi della sostenibilità. Abbiamo un un rating ESG di ottima qualità e quindi tutte queste azioni vanno a rinforzare e supportare questo posizionamento molto importante - ha raccontato - Un altro aspetto altrettanto importante è che l'emissione offre un rendimento che ci colloca a pochissimi punti base dai due più grandi gruppi bancari italiani. Questo è molto importante perché certifica come il mercato ci dà una qualità molto elevata e operazioni di mercato con rendimenti riconosciuti dagli investitori sono il miglior modo per avere un".Sul consolidamento bancario che sta interessando il sistema italiano, "deciderà il mercato, a noi non riguarda, siamo concentrati e quindi da questo punto di vista è unae quindi di concentrarci sempre di più sulla nostra missione, che è quella di assistere le comunità locali e il territorio, rendere più coeso il gruppo e soprattutto il rapporto tra le 114 banche di credito cooperativo e le strutture centrali di Iccrea - ha detto Caroni - Tutto questo sta funzionando molto bene, i risultati ci danno ragione, ci confortano che è la strada migliore, quindi da questo punto di vista possiamo permetterci il lusso di di avere la serenità per pensare alla nostra missione".