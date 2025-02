Pastore (BCC Iccrea): finito percorso aggregativo che era stato determinato all'inizio del gruppo

(Teleborsa) - "Migliorano tutti gli indicatori. Abbiamo un Total Capital Ratio ormai al 24%. Abbiamo indicatori di liquidità quasi doppi di quanto è richiesto dalle normative, quindi abbiamo". Lo ha affermato il Direttore Generale del Gruppo Bcc Iccrea,, a margine del 31° congresso degli operatori dei mercati finanziari, organizzato a Torino da Assiom Forex.A una domanda sulla necessità di ulteriore consolidamento tra associate, ha detto: "Ormai le banche sono tutte in buona salute, per cui di non c'è più necessità di fare queste aggregazioni. Può accadere che in qualche territorio decidono di rafforzarsi se ne sentono il bisogno, ma le banche stanno bene e quindi lato nostro, prevalentemente dal dover sistemare delle banche che al momento della costituzione del gruppo avevano delle difficoltà e talune sono rimaste, mentre altre hanno intrapreso un percorso di crescita virtuosa e sono migliorate".