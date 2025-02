Tononi (Banco BPM): non ci sono presupposti per dialogo con UniCredit, offerta anomala

Banco BPM

(Teleborsa) - ", guidati dall'amministratore delegato col nostro CFO sia a Londra che poi a Parigi e Milano per presentare un piano che è quello che abbiamo annunciato tre giorni a dietro molto promettente, assolutamente non irrealistico, anzi direi prudente nelle sue assumptions, sulla scorta di un 2024 che è stato per la nostra banca assolutamente straordinaria". Lo ha affermato, presidente di, a margine del 31° congresso degli operatori dei mercati finanziari, organizzato a Torino da Assiom Forex.A una domanda se è stata incontrata anche, ha detto: "Non voglio commentare sui singoli investitori. È chiaro che, visto che è una banca che non solo è nostro azionista, ma con noi ha molte attività in comune sia nel credito del consumo che nell'assicurazione. Quindi il dialogo è costante, il rapporto ha un origine molto lontana nel tempo, è consolidato e basato su stima e rispetto reciproco"."Quello che sappiamo per certo è che- ha aggiunto - Credo che abbia investito in Banco BPM e circa 300 milioni e oggi valgono quattro volte di più, quindi è stato un investimento di successo. Ha anche manifestato l'intenzione di salire di quota, oltre al 10%, evidentemente quindi ha a motivi di soddisfazione da questo investimento. Quindi confidiamo che questo tipo di fiducia che si è creata negli anni possa indicare loro una strada che sia quella della permanenza nella banca indipendente anche in futuro, cosa che mi aspetto anche io possa realizzarsi".A una domanda su cosa ci vorrebbe per sedersi a un tavolo con UniCredit, ha replicato: "Ci vorrebbe un'offerta innanzitutto, nel senso che ad oggi l'offerta di Unicredit non è tale. Io, è sempre rimasta tale, quindi non c'è granché su cui discutere in questo momento. Vedremo come loro si comporteranno delle settimane a venire. Sulla base di questo valuteremo se sia opportuno avere un dialogo più approfondito,"."Tutte le delibere che abbiamo assunto da novembre in poi, ovvero dall'offerta di UniCredit in poi, sono state assunte all'unanimità con tutti i consiglieri che hanno condiviso pienamente la nostra linea, comprese le critiche che abbiamo legittimamente mosso all'offerta proprio perché io non la considero un'offerta - ha sottolineato - Di conseguenza era".