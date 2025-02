Abi, a gennaio aumenta risparmio e calano prestiti a imprese e famiglie

(Teleborsa) - A gennaio 2025 il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto diè sceso al 3,09% dal 3,11% del mese precedente e dal 4,42% di dicembre 2023. È quanto è emerso dal bollettino mensile dell'. Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è sceso al 4,20% dal 4,40% del mese precedente e dal 5,45% di dicembre 2023. Il ilsul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) è sceso al 4,31% dal 4,44% del mese precedente.Il rallentamento della crescita economica contribuisce a deprimere la: a gennaio 2025, i prestiti a imprese e famiglie sono scesi dell'1% rispetto a un anno prima, stesso valore del mese precedente; a dicembre 2024 i prestiti alle imprese erano diminuiti del 2,3% mentre quelli alle famiglie erano cresciuti dello 0,2%.Cresce la raccolta deiitaliani. Secondo quanto rilevato dal bollettino mensile dell'Abi, la, cioé gli investimenti in titoli custoditi presso le banche, presenta un incremento di oltretra dicembre 2023 e dicembre 2024 (47,1 miliardi famiglie, 17,9 miliardi imprese e il restante agli altri settori, imprese finanziarie, assicurazioni, pubblica amministrazione). A gennaio 2025 la raccolta a medio e lungo termine, tramite, è cresciuta rispetto ad un anno fa del 6,0% (+7,2% nel mese precedente). I soli, nelle varie forme, a gennaio 2025 sono cresciuti del 2,1% su base annua (+2,0% il mese precedente). La raccolta diretta complessiva (depositi da clientela residente e obbligazioni) a gennaio 2025 è risultata in aumento del 2,6% su base annua, proseguendo la dinamica positiva registrata da inizio 2024 (+2,7% a dicembre 2024).A dicembre 2024 inetti (cioé l'insieme delle sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinanti calcolato al netto delle svalutazioni e degli accantonamenti gia' effettuati dalle banche) sono diminuiti a, da 32,1 miliardi di settembre 2024 (30,5 miliardi a dicembre 2023). Rispetto al loro livello massimo, 196,3 miliardi raggiunti nel 2015, sono in calo di circa 166 miliardi. A dicembre 2024 i crediti deteriorati netti rappresentano l'1,47% dei crediti totali. A settembre 2024, tale rapporto era l'1,54% (1,41% a dicembre 2023; 9,8% nel 2015.