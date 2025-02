Caro bollette, Altroconsumo: un tema importante da affrontare con la massima urgenza

(Teleborsa) - "Le tensioni geopolitiche internazionali e gli interessi speculativi di cui non è esente ilstanno portando nuovamente ad un rialzo critico dele dei. Sappiamo che un rialzo del prezzo del gas trascinerà anche quello dell’elettricità. A pagarne lo scotto saranno, ancora una volta, le famiglie più vulnerabili e quelle che finiranno nella soglia di povertà o al suo limitare, proprio a causa dell’aumento generalizzato dei prezzi a fronte di retribuzioni salariali che – per la maggioranza dei lavoratori - non tengono il passo con l’aumento dei costi. Anche le nostre imprese non saranno esenti dalle ripercussioni del rincaro energetico, dato che il costo dell’energia è una componente strategica che determina i costi produttivi e la competitività internazionale del Made in Italy" Così commenta, Responsabile Relazioni Esterne di"Ilè frutto di diversi fattori, dal mix energetico nazionale a dinamiche di mercato comprese, e per tenerlo sotto controllo è necessario agire su più fronti e livelli. Non abbiamo anteprime sul contenuto delle misure annunciate dal Ministro Giorgetti, ma come già fatto in occasioni passate, Altroconsumo ripropone all’attenzione del dibattito in corso il suo contributo, considerando vari aspetti di cui si compone il problema ad iniziare da interventi mirati a dare immediato sollievo al bilancio familiare, tra questi una riforma strutturale dei costi presenti in bolletta, eliminando gli oneri di sistema ancora oggi presenti e una politica che non faccia ricadere sempre sui consumatori i costi della transizione ecologica, L’introduzione di un’unica aliquota Iva sul gas al 10%, come previsto per l’energia elettrica – ha dichiarato Cavallo –. E infine, un’estensione della platea di persone che possono accedere al bonus sociale. In particolare, sarebbe auspicabile una sua rimodulazione in base alla numerosità del nucleo familiare oltre che un innalzamento della soglia limite di Isee per accedervi. Riteniamo infatti che le attuali soglie siano inadeguate a supportare le esigenze delle famiglie in difficoltà. Sono richieste che chiediamo a tutti i cittadini di sostenere firmando la nostra azione"."Ilnon va demonizzato, però serve maggiore trasparenza delle offerte commerciali e maggiore correttezza degli operatori. Offerte non chiare e pratiche commerciali scorrette nella promozione o nel contenuto delle offerte o dei loro rinnovi non permettono di sfruttare a pieno le potenzialità del mercato libero e della", ha aggiunto."Queste sono solo alcune delleche portiamo all’attenzione del Governo frutto dell’analisi di mercato, dei prodotti e dei bisogni dei consumatori che ogni giorno si rivolgono a noi per risolvere problematiche con le bollette energia. E la richiesta principale è che gli interventi siano efficaci e veloci, non possiamo permetterci di perdere tempo", ha concluso il Responsabile Relazioni Esterne di Altroconsumo.