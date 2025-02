Destination Italia, ok CdA aumento capitale fino a 900 mila euro

Destination Italia

(Teleborsa) -, comunica che, in data odierna, si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha deliberato di dare parziale esecuzione alla delega conferita dall’Assemblea dei Soci in data 9 dicembre 2024 e, per l’effetto, di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in via scindibile, per l’importo di massimi Euro 900.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di massime n. 1.800.000 nuove azioni ordinarie Destination Italia, prive dell’indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione con godimento regolare.L’Aumento di Capitale, si legge in una nota, èe a investitori diversi dagli Investitori Qualificati che intendono supportare il percorso di crescita della Società.L’Aumento di Capitale potrà essere sottoscritto con termine finale di sottoscrizione al 31 marzo 2025.L’Aumento di Capitale viene proposto in sottoscrizione a un. Il Prezzo è stato determinato utilizzando come criterio di riferimento la media ponderata dei prezzi di chiusura del titolo Destination Italia S.p.A. degli ultimi 3 mesi precedenti la data del 17 febbraio 2025, pari a Euro 0,5577, applicando, sulla base della consolidata prassi di mercato per operazioni similari, uno sconto pari a circa il 10%.L’Aumento di Capitale, spiega la nota, si inserisce nell’ambito del processo di integrazione e rafforzamento delle dotazioni patrimoniali e finanziarie della Società con l’obiettivo di consentire alla stessa di proseguire nel suo ambizioso progetto di crescita. In particolare, l'iniezione di nuove risorse finanziarie contribuirà a migliorare gli indicatori patrimoniali, favorendo così la solidità e la competitività della Società. In tale contesto l’esercizio della Delega e l’esclusione del diritto di opzione consentono di accelerare i tempi di esecuzione dell’Aumento di Capitale, garantendo una raccolta delle risorse necessarie adeguata, al fine di rispondere alle esigenze strategiche della Società e del Gruppo.Pertanto il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di dare avvio al collocamento delle Nuove Azioni tramite la procedura di Accelerated Bookbuilding (“ABB”). L’ABB avrà inizio immediatamente e si concluderà in data 20 febbraio 2025, salvo chiusura anticipata che sarà comunicata dalla Società.