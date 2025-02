Difesa vola in Borsa su proposta di esentare settore da limiti UE su spesa pubblica

Leonardo

Avio

(Teleborsa) - Lomostra undopo che nel weekend la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha detto che intende proporre ai paesi dell'UE di"In precedenti crisi straordinarie abbiamo assicurato ai Paesi margini di bilancio supplementari attivando la clausola di sospensione - ha spiegato - In termini pratici, abbiamo assicurato ai Paesi membri un consistente aumento degli investimenti pubblici legato alla crisi. Ritengo che siamo in un altro periodo di crisi che giustifichi un approccio analogo. Per questo motivo annuncio che proporrò l'attivazione della clausola di sospensione per gli investimenti in difesa. Questo. Ovviamente, lo faremo in maniera controllata e condizionata".Oggi il presidente franceseospita undopo che i funzionari statunitensi hanno suggerito che l'Europa non avrebbe avuto alcun ruolo in alcun colloquio volto a porre fine al conflitto.In Italia, ottima la performance di, che si attesta a 33,63 euro, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 33,9 e successiva a 34,69. Supporto a 33,11.Spicca il volo anche, che si attesta a 16,08 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 16,31 e successiva a quota 16,97. Supporto a 15,65.