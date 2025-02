Ex Ilva, per gli stabilimenti arrivati i rilanci di Baku Steel e Jindal

(Teleborsa) - Per l'acquisizione deglialla fine sono arrivati i rilanci solo dicone dell'indiana. Non ha partecipato invece il fondo americano. A comunicarlo sono stati i commissari straordinari diin Amministrazione straordinaria e di Ilva in As."Nella serata di ieri, a mezzanotte, si è conclusa la fase di presentazione dei rilanci, sulla base delle offerte presentate lo scorso 10 gennaio, per l'acquisizione degli stabilimenti ex Ilva", si legge nella nota. "I– hanno aggiunto – si riservano alcuni giorni per valutare attentamente lericevute e formulare il proprio parere, che sarà trasmesso al ministero delle Imprese e del Made in Italy".Secondo il Sole 24 Ore in vantaggio ci sarebbe l'offerta di Baku Steel che avrebbe garantito anche maggiori garanzie sul. A vantaggio degli azeri andrebbe anche la disponibilità di, che nella transizione dagli altiforni ai forni elettrici per la decarbonizzazione potrebbe non essere un fattore di non poco conto.In attesa che le trattative entrino nel vivo, il governo ha già provveduto a mettere in campo diversi mezzi per supportare ildell’Ilva, a partire dall’aumento delle risorse disponibili. L'esecutivo ha infatti garantitoin più al prestito ponte da 320 erogato dal Mef con l’ok della UE e il passaggio da 150 adi una precedente misura a carico di Ilva in amministrazione straordinaria, attuale proprietaria degli impianti, mentre Acciaierie li gestisce in fitto.