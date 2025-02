“Inspired by Alitalia” su tre aerei Ita Airways

(Teleborsa) - Da sabato 15 febbraio, impiegato sulle rotte di lungo raggio, vola con lo sticker “Inspired by Alitalia” che ha accompagnato il volo tra Roma Fiumicino e Tokyo Haneda. Questo claim, di cui aveva parlato il 27 settembre dello scorso l’ex presidente della compagnia aerea,era stato già richiamatyo su app e sito web con l’obiettivo – secondo quanto riporta una nota di Ita Airways - “di accostare al proprio marchio una dichiarazione di un sentimento di profonda riconoscenza verso una storia di cui la compagnia è orgogliosa”.Nel corso della Summer 2025 lo stickerapparirà su altri due aeromobili della flotta Ita Airways, un Airbus A321neo, impiegato sulle rotte di medio raggio, e un Airbus A220-100, per il corto raggio. Era stato il nuovo amministratore delegato della compagnia aerea, Jörg Eberhart - il quale ha assunto anche l’incarico di direttore generale al posto di Andrea Benassi – ad annunciare la volontà di rilanciare lo storico brand. Un’operazione di legittimazione e storica appartenenza, come si evince dal contenuto conclusivo del comunicato di Ita Airways che accompagna il claim “Inspired by Alitalia”.ma con l’Italia nel cuore. Il brand Alitalia, importante asset di proprietà di Ita Airways che omaggia la storia dell’aviazione e del Paese con la sua eccellenza pionieristica nel trasporto aereo, viene così valorizzato attraverso un progetto concreto e ambizioso che intende associare il marchio Alitalia al logo identitario “Ita Airways” per rafforzarlo con i suoi valori di eccellenza nel trasporto aereo unanimemente riconosciuti nel mondo".