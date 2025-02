Marguerite investe in FibreConnect insieme a Fondo IPC

(Teleborsa) - Il fondo infrastrutturale paneuropeonella società di Tlc, insieme al- Infrastrutture per la Crescita-ESG. A seguito dell’investimento,avrà una partecipazione delmentre ilmanterrà ilQuesta partnership strategica consentirà a FibreConnect di, espandendo in modo significativo lain Italia. L’investimento, consentendole di soddisfare meglio la crescente domanda di connettività avanzata da parte delle imprese.Oltre al core business della fornitura di servizi a banda ultra-larga alle imprese basate nelle aree 0industriali e artigianali,da remoto."Crediamo che l'accesso a un’infrastruttura digitale all'avanguardia sia un servizio essenziale per qualsiasi azienda e perciò siamo orgogliosi di supportare la trasformazione digitale del Paese attraverso questo investimento strategico", ha dichiarato, Managing Partner di Marguerite."Il progetto di FibreConnect è focalizzato sulla promozione della transizione digitale delle imprese italiane e questo impegno si allinea perfettamente con la strategia del nostro Fondo IPC di promuovere la crescita sociale ed economica del Paese", ha dichiarato, Amministratore Delegato RE & Infrastrutture di Azimut Libera Impresa SGR, aggiungendo "questa operazione conferma la nostra capacità di generare rendimenti interessanti per gli investitori attraverso investimenti sostenibili in infrastrutture sociali".Per, CFO e Co-Fondatore di FibreConnect. l'operazione "rappresenta un’importante opportunità per consolidare la nostra crescita e rafforzare la nostra capacità di fornire infrastrutture e servizi all’avanguardia alle imprese italiane, puntando a un ruolo sempre più centrale nel segmento B2B".