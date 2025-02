Ucraina, riunione leader europei a Parigi: obiettivo è non restare esclusi da duetto Usa-Mosca

(Teleborsa) - Le potenze europee si incontrano aper una, convocata a stretto giro dopo l'esclusione dell'Ue dal tavolo negoziale da parte dialla Conferenza di Monaco. Il presidente franceseha invitato all'Eliseo i 7 leader europei più i vertici di UE e Nato. Il tentativo è quello di riportare l'Europa all'interno del dossier ucraino rimasta fuori dal duetto Usa-Russia.È previsto infatti un incontro tra una delegazione Usa e una russa sull'Ucraina martedì a, secondo la testata russa Kommersant. Della delegazione americana dovrebbero far parte il segretario di Stato, il consigliere per la Sicurezza nazionalee l'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente, ha riportato il quotidiano. Tra i russi dovrebbe essere presente invece il ministro degli Esteri,. Tra i partecipanti non ci sarà l'. Secondo Bloomberg l'amministrazione Trump punta a unaentro Pasqua.I leader europei si incontrano quindi a Parigi per trovare unache permetta all'Europa di non restare fuori dai giochi. Parteciperanno i capi di governo di Germania, Regno Unito, Italia, Polonia, Spagna, Paesi Bassi e Danimarca, nonché il presidente del Consiglio europeo Costa, la presidente della Commissione Ue Von der Leyen e il segretario della Nato Rutte.L'Unione europea ha stanziato finora 70 miliardi di euro ine 62 miliardi di euro incontro i 64 miliardi di euro in aiuti militari e 50 miliardi di euro in stanziamenti finanziari e umanitari arrivati dagli Usa. Sul tavolo ci saranno anche lecontro la Russia e la capacità europea di difendere l'Ucraina con, inclusa la possibilità dell'adesione automatica di Kiev alla Nato in caso di una chiara violazione del cessate il fuoco da parte della Russia. La riunione potrebbe inoltre essere l'occasione per rispondere alla richiesta Usa di impegnarein una forza di stabilizzazione in caso di tregua, un'opzione che divide i leader europei ma che è sul tavolo, come ricordato da Zelensky a Monaco.Intanto, prosegue la guerra in Ucraina a danno della popolazione. "Oggi più di centomila persone a Mykolaiv sono rimaste senza riscaldamento a causa di un", ha fatto sapere. "Non è questo che fanno coloro che vogliono davvero la pace e si preparano ai negoziati", ha aggiunto.