UniCredit: nuove condizioni OPA Anima potenzialmente incoerenti con annunci BPM

(Teleborsa) -afferma che "" ipotizzate daal fine di, indipendentemente dal trattamento regolamentare dell'acquisizione di, mantenendo anche un ratio di pay-out sulla distribuzioni pari all'80% dell'utile netto. Lo si legge in una nota della banca guidata da Andrea Orcel, dove viene fatto notare che i dati riportati nella relazione illustrativa relativa all'assemblea convocata da BPM per aumentare il corrispettivo dell'OPA su Anima indicano che, in caso di adesioni per il 100% e di non applicazione del Danish Compromise, il CET1 di BPM diminuirebbe di circa 268 bps, diminuzione che si aggiungerebbe all'onere finanziario derivante dall'incremento del prezzo.Sulla base alle informazioni incluse da BPM nella presentazione di aggiornamento del piano e nella relazione illustrativa, la potenziale erosione del CET1 di BPM pro-forma al 31 dicembre 2024 per l'impatto di 268bps derivante dalla transazione Anima senza ottenimento del Danish Compromise, porterebbe, il CET1 ratio proforma della stessa BPM intorno al 12,32%, evidenzia UniCredit. Inoltre tenendo conto dei regulatory headwinds specificati (circa -94bps), tale pro forma ratio di BPM scenderebbe ulteriormente ad 11,38%. Inoltre, tenendo conto degli assorbimenti patrimoniali in questo scenario e dell'incremento dei profitti potenzialmente riconducibile all'acquisizione di Anima, sulla base dei dati presentati da BPM, ilIn sintesi, "l'OPA Anima, eseguita alle nuove potenziali condizioni, potrebbeal momento della presentazione al mercato dell'operazione il 6 novembre 2024, quanto l'operazione era descritta come tale da assicurare un elevato ritorno sull'investimento con limitati assorbimenti patrimoniali", si legge nella nota.UniCredit evidenzia che il corrispettivo proposto con la sua offerta incorpora un premio del 14,8% se confrontato con il prezzo ufficiale delle azioni BPM del 6 novembre 2024, precedente all'annuncio dell'OPA Anima. La, alle sue condizioni iniziali, sul prezzo delle azioni BPM, proprio perché l'esito dell'OPA Anima appariva incerto come anche incerte apparivano le sue condizioni effettive.Un incremento del prezzo dell'OPA Anima e la rinuncia (in tutto o in parte) delle condizioni dell'OPA Anima o anche ad una sola di esse,. UniCredit ribadisce di non aver allo stato assunto alcuna determinazione circa le condizioni dell'offerta. Pertanto, la comunicazione odierna è stata fatta "affinché gli azionisti di BPM possano assumere le proprie determinazioni in relazione alla Delibera nella piena consapevolezza dei rischi e delle incertezze sottesi alle proposte che sono state loro formulate e delle possibili conseguenze delle loro decisioni che potrebbero interessare l'offerta".