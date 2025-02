Borsa, Comtel ammessa alle negoziazioni su EGM. Debutterà domani 19 febbraio

(Teleborsa) - Com.Tel, società attiva nell'integrazione di sistemi ICT in Italia, è stata ammessa alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan. L'inizio delle negoziazioni è previsto, domani, mercoledì 19 febbraio."La tappa odierna rappresenta un ulteriore passaggio chiave in vista dell’imminente quotazione in Borsa. Unper il futuro, in ottica di crescita e sviluppo di Comtel”, dichiaraL’ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento realizzato interamente in aumento di capitale con una raccolta complessiva pari a Euro 4.852.800 e contestuale emissione di nuove n. 2.022.000 Azioni ordinarie ad unAl Collocamento hanno partecipato principalmente investitori istituzionali italiani ed esteri.Le Azioni ammesse alle negoziazioni sono complessivamente pari a n. 18.422.000, con una capitalizzazione di mercato prevista all’inizio delle negoziazioni pari a Euro 44.212.800 (equity value c.d. “post-money”, comprensivo della raccolta effettuata sul mercato) ed un flottante del 10,98%.