Consumi, Confcommercio: crescita sotto potenziale, per 2025 va costruita da zero

(Teleborsa) - "L’inizio del 2025 conferma le caratteristiche di disfunzionamento dell’economia italiana: ai robusti presupposti per una crescita dei consumi, favoriti anche dall’occupazione elevata, dai redditi reali crescenti e da un’inflazione sotto controllo, non corrisponde un coerente sviluppo della spesa delle famiglie". Lo sottolineanella sua congiuntura di febbraio."È vero che da novembre scorso il tendenziale dei consumi, misurato nella metrica dell’ICC, è positivo e si conferma con un +0,3% a gennaio rispetto a gennaio 2024, ma l’evoluzione è stentata e permane al di sotto del suo potenziale - ha sottolineato -. Anche in considerazione del nebuloso, che certo non sostiene la propensione agli investimenti da parte delle aziende, un nuovo orientamento verso l’espansione dellasarebbe auspicabile"."Una spiegazione del freno alla spesa deriverebbe dall’effetto "" che i consumatori avrebbero dell’effettiva dinamica dei propri redditi. È presumibile che le scorie psicologiche accumulate durante la recente, rendono le famiglie particolarmente caute nel valutare le proprie possibilità di spesa. Questa stessa interpretazione indica che con il passare del tempo, e in assenza di ulteriori shock avversi, si dovrebbe ripristinare il corretto funzionamento della catena che lega maggioria maggiori. Che è alla base del nostro moderato ottimismo sulle prospettive dell’economia italiana nel 2025", ha fatto notare Confcommercio."Appare comunque difficile riconquistare il terreno perso in termini di: il trascinamento nullo ereditato dal 2024 non sarebbe migliorato nel primo bimestre dell’anno - ha spiegato la confederazione -. Il PIL secondo le nostre stime sarebbe rimasto fermo a gennaio e cresciuto dello 0,2% congiunturale a febbraio, comportando la necessità di un’accelerazione nel secondo quarto a +0,5% e una prosecuzione vivace nel secondo semestre solo per raggiungere una variazione del PIL a +0,7%. I numeri di quest’accelerazione sarebbero, tuttavia, fuori linea rispetto alle variazioni trimestrali registrate nell’ultimo biennio. L’auspicata crescita del 2025 va tutta costruita da zero".A gennaio 2025 l’(ICC) ha mostrato una variazione dello 0,3% rispetto allo stesso mese del 2024. La stima è sintesi di una lieve diminuzione della spesa per i beni (-0,1%) e di una crescita dell’1,4% per i servizi.A livello di singolepermane la tendenza al miglioramento della domanda per i trasporti aerei (+11,2%), per i servizi ricreativi (8,7%) e per i consumi di energia elettrica (+0,8%). Rimane difficile, anche a gennaio, la situazione dell’automotive che segna, su base annua, un calo del 3,8% della domanda di auto nuove da parte delle persone fisiche e dei mobili e articoli d’arredamento (-1,9%). Segnali di deterioramento si rilevano anche per gli elettrodomestici (-1,7%) e per i carburanti (-1,0%).Sulla base delle dinamiche registrate dalle diverse variabili che concorrono alla, si stima per il mese di febbraio una variazione dello 0,6% dell’indice in termini congiunturali e una crescita del 2,0% su base annua. La decisa risalita del mese in corso, in linea con quanto rilevato a gennaio, risente degli aumenti dei prezzi dei tabacchi e delle tensioni sugli energetici. Al netto di questi elementi la situazione appare ancora sotto controllo e dovrebbe, in assenza di shock tali da trasferire importanti impulsi inflazionistici lungo le diverse filiere, rientrare nei prossimi mesi.