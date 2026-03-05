Kroger, guidance sotto le attese in un clima di incertezza

(Teleborsa) - Il colosso dei supermercati Kroger
ha presentato i risultati del 2025
e le previsioni
per l'anno in corso, deludendo parzialmente le aspettative
di Wall Street. Nonostante un quarto trimestre solido, con un utile per azione rettificato
di 1,28 dollari
(superiore alle stime di 1,21), la guidance
per il 2026 riflette la cautela del nuovo CEO, Greg Foran
.
“Kroger ha chiuso l’anno con un risultato solido, caratterizzato da un miglioramento del trend della quota di mercato
e da una crescita costante delle vendite, che riflettono i significativi progressi compiuti nel rafforzamento dell'azienda. Abbiamo le basi giuste e il mio obiettivo è renderle ancora più solide, offrendo maggior valore ai clienti, migliorando l'esperienza d'acquisto nei negozi e online e promuovendo risparmi sui costi
e produttività
per finanziare la nostra crescita", ha commentato Foran.
Kroger ha chiuso l'anno fiscale 2025
con vendite identiche
(senza carburante) in crescita del 2,9% e vendite eCommerce
superiori ai 16 miliardi di dollari
. L'utile operativo
si è attestato a 1,9 miliardi di euro
, cifra che include oneri di svalutazione per 2,5 miliardi legati alla rete di evasione automatizzata. Notevole il contributo delle "Alternative Profit Businesses", che hanno generato 1,5 miliardi di utile operativo. Sul fronte degli azionisti
, la società ha completato un piano di riacquisto azioni
da 7,5 miliardi
, approvandone uno ulteriore da 2 miliardi.
Per il 2026
, Kroger stima una crescita delle vendite identiche tra l'1,0% e il 2,0%, dato che risente di un impatto negativo di 130 punti base dovuto all'Inflation Reduction Act. L'utile per azione rettificato è previsto tra 5,10 e 5,30 dollari, leggermente al di sotto del consenso degli analisti (5,29 dollari).
Il CFO David Kennerley
ha spiegato che la strategia si concentrerà su prezzi più aggressivi per i clienti, finanziati dal raggiungimento della redditività dell'eCommerce e da efficienze operative. Tuttavia, l'incertezza
sui consumi americani — influenzati dall'elevato costo della vita e dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente — rimane il principale fattore di rischio per il mandato di Foran.
Le azioni di Kroger sono in lieve ribasso negli scambi pre-market
.