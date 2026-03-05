Kroger, guidance sotto le attese in un clima di incertezza

Kroger

(Teleborsa) - Il colosso dei supermercatiha presentato ie leper l'anno in corso, deludendo parzialmente ledi Wall Street. Nonostante un quarto trimestre solido, con undi(superiore alle stime di 1,21), laper il 2026 riflette la cautela del nuovo CEO,“Kroger ha chiuso l’anno con un risultato solido, caratterizzato da un miglioramento del trend dellae da una crescita costante delle vendite, che riflettono i significativi progressi compiuti nel rafforzamento dell'azienda. Abbiamo le basi giuste e il mio obiettivo è renderle ancora più solide, offrendo maggior valore ai clienti, migliorando l'esperienza d'acquisto nei negozi e online e promuovendoper finanziare la nostra crescita", ha commentato Foran.Kroger ha chiuso l'con(senza carburante) in crescita del 2,9% esuperiori ai. L'si è attestato a, cifra che include oneri di svalutazione per 2,5 miliardi legati alla rete di evasione automatizzata. Notevole il contributo delle "Alternative Profit Businesses", che hanno generato 1,5 miliardi di utile operativo. Sul fronte degli, la società ha completato unda, approvandone uno ulteriore da 2 miliardi.Per il, Kroger stima una crescita delle vendite identiche tra l'1,0% e il 2,0%, dato che risente di un impatto negativo di 130 punti base dovuto all'Inflation Reduction Act. L'utile per azione rettificato è previsto tra 5,10 e 5,30 dollari, leggermente al di sotto del consenso degli analisti (5,29 dollari).Il CFOha spiegato che la strategia si concentrerà su prezzi più aggressivi per i clienti, finanziati dal raggiungimento della redditività dell'eCommerce e da efficienze operative. Tuttavia, l'sui consumi americani — influenzati dall'elevato costo della vita e dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente — rimane il principale fattore di rischio per il mandato di Foran.Le azioni di Kroger sono in lieve ribasso negli scambi