Euronext lancia piattaforma sui derivati dei titoli di Stato

Euronext

(Teleborsa) -, la principale infrastruttura del mercato dei capitali europeo, lancia una nuova piattaforma sui derivati dei titoli di Stato europei con l'introduzione dei primi 'mini future' saldati in contanti.Lo si legge in una nota in cui viene indicato che i cosiddetti '' sono destinati sia ai piccoli che ai grandi investitori e, sono scambiati attraverso la piattaforma Optiq che garantisce elevate prestazioni e accessibilità a tutti i membri del gruppo.Nella prima fase di sviluppo della nuova offerta è prevista l'introduzione dei contratti future di Euronext in Piazza Affari, che comprendono i BTP italiani a 10 e 30 anni, l'OAT francesi, il Bund tedesco e i Bono spagnolo.sui nuovi derivati è previsto per settembre 2025.L'operazione, secondo Euronext, è fondamentale nell'ambito del Piano Strategico 'Innovate for Growth 2027'., ha affermato: "Il lancio dei derivati ??a reddito fisso è unche evidenzia l'impegno di Euronext per l'innovazione e la crescita incentrata sul cliente. Con questo nuovo prodottoche cercano opportunità diversificate e soluzioni competitive. Euronext è ora il mercato di scelta per i nuovi derivati ??quotati in Europa, Euronext Clearing. Si tratta di un passo avanti significativo nella nostra strategia volta ad espandere il nostro franchising sui derivati, realizzando la nostra visione di guidare la crescita e l'efficienza nell'intero ecosistema finanziario europeo".