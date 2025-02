Eventi e scadenze del 18 febbraio 2025

Domenica 16/02/2025

Lunedì 17/02/2025

Martedì 18/02/2025

(Teleborsa) -- Fiera di Rimini - 10ª edizione della manifestazione di Italian Exhibition Group per tutto il settore dell'industria Bar&Beverage. Riunisce la più completa offerta nazionale e internazionale di birre, bevande, food e tendenze per l'Out of Home, con oltre 600 espositori, 1.217 marchi e 130 buyer da 47 Paesi. Unico evento in Europa dedicato all'Eating Out Experience- La 14a edizione dell'IHM di Italgrob, avrà luogo nel più ampio contesto di Beer&Food Attraction di IEG, nel quartiere fieristico di Rimini, con un'edizione ricca di attività convegnistiche ed occasioni di incontro fra gli Stakeholder più influenti nel settore Out Of Home, oltre ai manager delle più importanti industrie food&beverage italiane- Varsavia - Riunione informale del Consiglio Affari generali- Podgorica - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, andrà in visita ufficiale in Montenegro- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e conferenza stampa- Bruxelles - Riunione ECOFIN. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti e il vicepresidente della BCE, Luis de Guindos- The Westin Palace, Milano - Evento organizzato da EnVent Italia SIM11:00 -- Diffusione dei dati definitivi di raccolta e patrimonio dell’industria del risparmio gestito relativi al 4° trimestre 2024 all'interno del talk video "The Big Picture", dove interverrà Alessandro Rota, direttore dell'Ufficio Studi, per illustrare la mappa15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema16:00 -- Palazzo Chigi, Roma - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Melini, incontra a Palazzo Chigi il Commissario europeo per gli Affari interni e la migrazione, Magnus Brunner16:30 -- Centro Svizzero, Milano - 9ª edizione dell'appuntamento annuale di EQUITA con la presentazione dell'Osservatorio sui Mercati dei Capitali al quale parteciperanno importanti esponenti e interlocutori dei Mercati dei Capitali. La presentazione sarà introdotta dall'AD di EQUITA, Andrea Vismara, seguito da Barbara Lunghi (Head of Primary Markets di Borsa Italiana) e Stefano Caselli (Università Bocconi)- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti