Incontro tra Ministro Nordio e AIGA: proposte per riforma giustizia e sostegno ai giovani avvocati

(Teleborsa) - Il, ha ricevuto questa mattina una delegazione dell', guidata dal, e composta dagli avvocatiDurante l’incontro, occasione di proficuo confronto sulle principali tematiche riguardanti l’avvocatura e il sistema giustizia in Italia, il Presidente Foglieni ha illustrato alcune. In particolare, quella riguardante l’, finalizzata alla riduzione del sovraffollamento carcerario e al miglioramento della condizione dei detenuti e del personale dell'Amministrazione penitenziaria.Sono state inoltree particolare attenzione è stata anche dedicata al. Sul tema è stato consegnato un report che ha evidenziato come sul territorio vi sia stata: una sorta di "federalismo giudiziario" della disposizione. Da ultimo, è stata illustrata una proposta volta ad introdurre l'ingiunzione di pagamento emessa dagli avvocati.Ilha confermato l’impegno del Governo nel promuovere interventi mirati a migliorare l’efficienza del sistema giudiziario e a sostenere l'Avvocatura, con particolare attenzione verso i giovani avvocati.Nel corso dell’incontro, la delegazione dell'AIGA, conferita durante il Congresso straordinario svoltosi a Napoli nel settembre 2024.Il presidente Foglieni ha espresso soddisfazione per la disponibilità al dialogo manifestata dal Ministro: "L’auspicio è quello di unper risolvere con proposte concrete i problemi della giustizia".