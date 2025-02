Industrie De Nora, ricavi 2024 in aumento dopo accelerazione 4° trimestre

Industrie De Nora

(Teleborsa) -, multinazionale italiana quotata su Euronext Milan e specializzata nello sviluppo di tecnologie sostenibili, ha chiuso il 2024 con ricavi pari a circa 862,6 milioni di euro, in leggero aumento (+0,7%) risetto agli 856,4 milioni del 2023 (+2,6% a cambi costanti), mentre l'EBITDA adjusted si è portato a 157,4 milioni (-8,8% rispetto ai 172,7 milioni del 2023). Posizione Finanziaria Netta positiva a 67,1 milioni, sostanzialmente stabile rispetto al dato del 31 dicembre 2023 pari a euro 68,2 milioni.E' quanto emerge dai dati preliminari approvati dal Consiglio di Amministrazione, che il prossimo 18 marzo 2025 approverà i risuotati definitivi, assieme all'aggiornamento della guidance 2025 ed alla Mid Term View."Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2024, ora presentati in via preliminare, che riflettono ricavi in crescita del 2,6% a cambi costanti, ed un EBITDA margin adjusted del 18,2% superiore alla guidance indicata per l’esercizio, grazie al buon andamento di tutte le Business Unit", ha commentato, Amministratore Delegato di De Nora, aggiungendo "in particolare, nel quarto trimestre, come atteso, l’eccellente esecuzione dei progetti in portafoglio ha permesso un incremento dei ricavi pari al 15%, trainato dai core business del Gruppo, Electrode Technologies e Water Technologies, cresciuti entrambe di oltre il 17% rispetto al quarto trimestre 2023. Il segmento Energy Transition ha registrato performance annue positive, con circa 1,1 GW di tecnologie per l’idrogeno verde prodotte e vendute, +10% rispetto al 2023, un unicum a livello globale, ricavi in crescita del 2,9%, Ebitda positivo, ed un backlog in grado di generare ricavi nel 2025 per un ammontare almeno in linea al 2024"."La solida struttura finanziaria del Gruppo, che nel 2024 ha generato un’eccellente cassa operativa pari a circa 118 milioni di euro - ha proseguito il manager - ci permette di proseguire il nostro percorso di sviluppo, impegnandoci nelle attività di R&D e nell’ottimizzazione dei processi produttivi, mirando a mantenere e rafforzare il nostro vantaggio competitivo in tutte le Business Unit, anche valutando strategie di crescita per vie esterne".