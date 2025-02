Italia-Turchia: Urso visita Baykar e promuove nuove sinergie industriali

(Teleborsa) - Il, ha visitato oggi alo stabilimento di, azienda turca leader mondiale nella produzione di droni. Accompagnato dal, e dal Ministro dell’Industria e della Tecnologia turco, Mehmet Fatih Kacir, il Ministro ha esplorato le potenzialità di cooperazione industriale tra Italia e Turchia, con un focus particolare sull’aerospazio.La visita si inserisce in un contesto di, consolidata anche dall’acquisizione di Piaggio Aerospace da parte di Baykar. L’operazione, che garantisce un futuro solido alla storica azienda italiana, apre la porta a sinergie industriali tra Baykar e Leonardo, puntando a sviluppare insieme sistemi avanzati, in particolare droni per il mercato europeo.Urso ha sottolineato come questa acquisizione rappresenti un, lanciando la possibilità di potenziare la competitività e la leadership tecnologica delle industrie italiane e turche.Nel corso della giornata, il Ministro ha anche incontrato a Istanbul il, nella residenza ufficiale di Palazzo Dolmabahçe, per un incontro bilaterale che ha avuto al centro il rafforzamento della cooperazione industriale tra i due Paesi. I temi trattati hanno spaziato. In particolare, i due ministri hanno concordato di creare un tavolo di lavoro congiunto per sviluppare accordi industriali e tecnologici, concentrandosi su settori chiave come l’innovazione digitale, la sostenibilità e la transizione ecologica."La relazione tra Italia e Turchia ha un valore strategico che va oltre la dimensione economica. I nostri due Paesi sono il ponte naturale tra l’Europa, il Mediterraneo e il Medio Oriente. Rafforzare la nostra cooperazione industriale significacosì come indicato dal Piano Mattei del governo Meloni. Un Mediterraneo forte e integrato è una necessità per affrontare le sfide globali, dalla sicurezza energetica alla transizione industriale", ha dichiarato Urso.Inoltre, il Ministro ha discusso con Kacir anche del potenziamento della, che si prevede possa portare a progetti congiunti tra le rispettive agenzie spaziali nazionali, mirando a sviluppare tecnologie avanzate per l’osservazione della Terra e la difesa.Con un interscambio commerciale che ha raggiunto, segnando un incremento del 3,4%, Italia e Turchia stanno consolidando una partnership industriale e commerciale che si prevede continuerà a crescere. Il Ministro Urso ha inoltreper valutare le prospettive di investimento e sviluppo industriale nel Paese.La visita e gli incontri odierni confermano l’impegno di Italia e Turchia nel creare una cooperazione sempre più integrata e competitiva, con l’obiettivo di affrontare le sfide della globalizzazione e della transizione industriale.