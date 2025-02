LA SIA, Nextstage AM ha superato il 10% del capitale

La SIA

(Teleborsa) -, società attiva nel settore dell’engineering & design quotata su Euronext Growth Milan, rende noto di aver ricevuto, in data 14 febbraio 2025, comunicazione da parte dell’azionistacirca ilavvenuto in data 13 febbraio 2025.NextStage AM detiene 567.000 azioni ordinarie della Società, pari al 10,0061% del relativo capitale sociale. A seguito di tale cambiamento, la composizione della compagine sociale aggiornata è la seguente: CSE Holding detiene 1.600.000 azioni (il 28,24% del capitale), Aspasia S.r.l. 1.200.000 azioni (il 21,18%), GLSR S.r.l. 1.200.000 azioni (il 21,18%), NextStage AM 567.000 azioni (il 10,00%). Il flottante sul mercato è pari al 19,40%.