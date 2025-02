Pubblico impiego: Zangrillo incontra i sindacati del comparto Funzioni Centrali

(Teleborsa) - Alla presenza del, e delle organizzazioni sindacali del comparto Funzioni centrali, si è riunito questo pomeriggio, nella sede della Funzione pubblica, ail tavolo di confronto sui temi contrattuali che riguardano il pubblico impiego.Grazie all’incontro, concordato in occasione della sottoscrizione del contratto delle, si è potuto dar seguito agli impegni assunti dal, fare il punto sulle azioni intraprese fino ad oggi, e affrontare gli sviluppi futuri, in un’ottica costruttiva e collaborativa. Ribadisce il: "L’obiettivo è quello di valorizzare le nostre persone e fare in modo che possano lavorare in condizioni adeguate, soprattutto in un contesto come quello odierno caratterizzato da repentini e continui cambiamenti nello scenario nazionale ed internazionale".Il Governo ha costruito le condizioni, e ha messo le risorse, per disegnare una prospettiva che guarda ai rinnovi dei contratti, fino al 2027, per un ammontare. Un traguardo importante che non si verificava da decenni. A questo si aggiungono le molteplici misure messe in campo per la formazione, il welfare e la conciliazione vita lavoro. Inoltre, sulla necessità di improntare percorsi di carriera basati sul merito, il titolare della Funzione pubblica ha puntualizzato: "Nei prossimi giorni presenterò in Consiglio dei ministri"."Abbiamo fatto passi in avanti importanti – ha concluso Zangrillo – su temi centrali per il funzionamento della pubblica amministrazione, ma soprattutto verso quelIn questo percorso, il dialogo e il confronto sono fondamentali per mettere a terra i tanti progetti per una organizzazione al passo con i tempi e con le sfide di un mondo in continua evoluzione".