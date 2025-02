Unicredit lancia nuova emissione retail a tasso fisso "step-down"

(Teleborsa) -, con l’obiettivo di allargare la gamma di offerta con soluzioni che possano andare incontro alle esigenze degli investitori che vogliono continuare a investire nel segmento del reddito fisso in un contesto di tassi in discesa.Per questo, la Banca ha presentato oggi ladirettamente negoziabile sul mercato MOT e Bond-X di Borsa Italiana, immediatamente disponibile per tutti gli investitori. La nuova obbligazione di UniCredited unper i primi due anni la cedola è pari al 10,00%, per i due anni successivi è pari al 7,00%, il quinto e sesto 5,00%, il settimo e l’ottavo è pari al 4,00%, il nono e decimo anno il 3,50%, e successivamente fino a scadenza paga il 3,00%.Questa obbligazione è stata pdi tassi d’interesse elevati negli StatiUniti, offrendoe una transizione graduale verso un contesto di tassi più bassi. Con un rendimentoiniziale del 10% annuo lordo per i primi due anni, questa struttura offre una. Successivamente, il tasso fisso decresce progressivamente fino al 3% annuo lordo, riflettendo le. Contestualmente ai soliti rischi legati all’Obbligazione (come il rimborsoa 100 garantito solamente a scadenza, il rischio emittente ed il rischio tassi) in questo caso si aggiunge il rischio valutario, essendol’Obbligazione quotata in Dollari Statunitensi e non in Euro.Il titolo sarà, in base alle condizioni di mercato ed in linea con il regolamento del mercato di riferimento (MOT di Borsa Italiana e Bond-X di EuroTLX).. Il valore nominale e l’investimento minimo sono pari a 2.000 Dollari statunitensi.Il valore di rimborso a scadenza è pari al 100% del valore nominale, mentre durante la vita dell'obbligazione il prezzo seguirà le condizioni di mercato e potrà essere differente rispetto al valore nominale e/o al prezzo di emissione.