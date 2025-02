Assegno unico, INPS: nel 2024 erogati 19,8 miliardi euro

(Teleborsa) - Nel 2024un aumento significativo rispetto ai. Questi dati emergono dall'aggiornamento dell'Osservatorio Statistico sull'AUU, pubblicato oggi, che include anche le informazioni relative ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC) per gli anni 2022 e 2023.Sono statihe hanno ricevuto l’assegno nel 2024, per un totale di 10.088.598 figli beneficiari.Riguardo all’importo medio per figlio, comprensivo delle maggiorazioni applicabili, si attesta su 172 euro. Gli importi variano: si va da circa 57 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (45.574,96 euro per il 2024) a 222 euro per la classe di ISEE minima (17.090,61 euro per il 2024).L'Osservatorio - ricorda l'Istituto - offre un quadro completo delle informazioni statistiche sui beneficiari e sui valori economici relativi al periodo marzo 2022 – dicembre 2024Con l’occasione, l'INPS ricorda che l’Assegno Unico Universale viene erogato dopo la metà del mese. Per chi è in regola con la domanda, la prestazione sarà accreditata dal 20 al 26 febbraio.