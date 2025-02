BAE Systems, portafoglio ordini record di 77,8 miliardi di sterline

BAE Systems

(Teleborsa) -, società inglese del settore aerospaziale e della difesa, ha chiuso ilconpari a 28,34 miliardi di sterline (+14% sul 2023),di 3,02 di miliardi di sterline (+14%) edi 68,5 p (+10%)."I risultati che stiamo segnalando oggi riflettono gli sforzi eccezionali dei nostri dipendenti edi fatturato e utili, free cash flow e ordini - ha detto il- Stiamo supportando i nostri clienti in tutto il mondo, mentre plasmiamo il nostro portafoglio verso una crescita maggiore e mercati strategicamente importanti. In tutta la nostra attività, stiamo anche investendo nel nostro personale, nelle nostre strutture e nelle nostre tecnologie per guidare l'efficienza, aumentare la capacità e aumentare la nostra agilità per consegnare in un ambiente in rapida evoluzione"."Sulla base dell'e della sostenibilità del nostro modello aziendale di capitalizzazione del valore, rimaniamo fiduciosi nello slancio positivo della nostra attività nel futuro", ha aggiunto.Ilè cresciuto dell'11%, raggiungendo la cifra record di 77,8 miliardi di sterline, che include un portafoglio ordini di 3 miliardi di sterline relativo agli SMS.