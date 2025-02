Circle aggiornerà piano con contributo eXyond dopo acquisto ramo d'azienda Telepass

Circle

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha, società partecipata da Circle al 92% e Aitek all'8%, specializzata nella digitalizzazione del settore logistico e dei trasporti, che offre soluzioni innovative per ottimizzare l'intero ecosistema logistico. Nata dalla trasformazione di Log@Sea, una rete di imprese fondata nel 2014 e partecipata al 51% da Circle e al 49% da Aitek, eXyond integra competenze nei settori del trasporto terrestre, aereo, ferroviario e marittimo. Lo scorso 27 dicembre 2024, eXyond, ha acquisito per 6,2 milioni di euro un, comprendente le Linee di Business Infomobilità e Telematica. Nell'ambito dell'operazione di acquisizione è stato siglato anche un accordo commerciale decennale con Telepass, che consente a Circle di beneficiare dell'espansione internazionale dei servizi di telepedaggio di Telepass, ampliando la propria presenza in Europa centrale, Francia, Germania e nell'Europa dell'Est.Sempre nel mese di dicembre 2024 eXyond ha acquisito il 54,54% di, una PMI innovativa specializzata nello sviluppo di soluzioni per l'analisi dei dati, lo sviluppo software e la creazione di applicazioni su infrastrutture cloud, rafforzando così le proprie capacità digitali e tecnologiche.Grazie a questa integrazione, nasce la, dedicata all'ottimizzazione dei flussi di mobilità e al miglioramento dell'efficienza infrastrutturale.del ramo d'azienda acquisito: 6,5 milioni di euro di ricavi (rispetto a euro 6,4 milioni da Due Diligence); 6,8 milioni di euro di valore della produzione (rispetto a euro 6,7 milioni da Due Diligence); 1,3 milioni di euro di EBITDA, (rispetto a euro 1,24 milioni da Due Diligence) con un EBITDA margin di circa il 19% calcolato sul valore della produzione; Prodotti Proprietari pari a circa 3 milioni di euro; il Ramo d'Azienda è stato acquisito debt free e cash free. Gli indicatori finanziari di Circle Garage al 31 dicembre 2024: 0,7 milioni di euro di valore della produzione di Circle Garage; 0,1 milioni di euro di EBITDA per Circle Garage, con un EBITDA margin di circa il 10%; Prodotti Proprietari pari 0,005 milioni di euro.Complessivamente, il ramo d'azienda e Circle Garage generano unaggiuntivo pari a 8,4 milioni di euro, a partire dal 2025."Nei prossimi anni, prevediamo un'evoluzione significativa grazie a una strategia orientata all'ottimizzazione dei margini e all'incremento dell'efficienza operativa dei nostri clienti, della catena logistica intermodale e anche nostra - ha dettodi Circle Group - Un elemento chiave di questa crescita sarà l'aumento dei prodotti proprietari, che, grazie a investimenti anticipati negli anni, garantiranno un margine più elevato".A seguito dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 (CdA previsto il 27 marzo 2025), verrà aggiunto un punto all'ODG oppure convocato un nuovo CdA nel mese di aprile 2025 che avrà come ordine del giorno l'approvazione dell'e strategico "Connect 4 Agile Growth" con orizzonte 2025-2028. Il nuovo piano includerà anche lo sviluppo 2025-2028 di eXyond per effetto del consolidamento del ramo d'azienda acquisito da Telepass Innova.