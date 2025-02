Cyberoo, Leonardi: a maggio nuova linea di prodotto, in nuovi paesi con M&A

Cyberoo





(Teleborsa) - "Siamo entrati nel 2023 in Polonia e nel 2024 in Spagna in modalità organica, abbiamo un, e questo ingresso in nuovi paesi avverrà sia tramite l'utilizzo della crescita in modalità organica ma anche con M&A". Lo ha detto a Teleborsa, CMO e IR di, in occasione della EnVent Winter Conference "Call for Growth"."Il, sia per questioni del nostro EBITDA margin ma anche per evitare di creare troppa entropia, perché il nostro focus è la Cyber Security evoluta - ha spiegato - Il nostro target saranno, ovvero Security Operations Center, con una decina di persone in organico in attivo, molto specializzati su elementi di incident response piuttosto che di detection".Per quanto riguarda i nuovi prodotti, "abbiamo, che poi vedrà la luce molto più probabilmente tra settembre e ottobre di quest'anno", ha detto Leonardi.Per quanto riguarda l'AI, "- ha affermato l'CMO e IR di Cyberoo - L'AI è uno strumento che esiste da sempre e che tra l'altro Cyberoo utilizza in maniera incredibilmente massiccia dalla sua nascita. Oggi parliamo soprattutto di AI generativa, che utilizziamo anch'essa, però ricordo sempre che l'AI è uno strumento, non è panacea di tutti i mali, serve soprattutto per efficientare molto alcune attività molto basiche e molto manuali, però bisogna riuscire a trovare un trade-off tra questo forte hype e la realtà dei fatti che l'AI esiste da tanto tempo e soprattutto la cyber security la usa da sempre in maniera massiva".