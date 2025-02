De Nora vola in Borsa dopo upgrade a Buy da Kepler Cheuvreux

Industrie De Nora

Industrie De Nora

(Teleborsa) -il titolo, società quotata su su Euronext Milan e specializzata nell'elettrochimica e nella filiera dell'idrogeno verde, dopo che gli analisti di Kepler Cheuvreux hannoa "".Ieri, a mercato aperto, la società ha comunicato di aver chiuso il 2024 conpari a 862,6 milioni di euro (856,4 milioni nel 2023), +0,7% su base annua con accelerazione nel quarto trimestre (+15%), edpari a 157,4 milioni di euro (172,7 milioni nel 2023), -8,8% su base annua.De Nora ha comunicato cheper il 2025 e sulle prospettive a medio termine il 18 marzo, con l'approvazione definitiva dei conti 2024.si attesta a 8,31 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 8,522 e successiva a quota 9,04. Supporto a 8,002. Il titolo è in ribasso del 46% nell'ultimo anno.