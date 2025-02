Dotstay, Adamo: l'obiettivo è arrivare a 100 immobili per raggiungere break-even nel 2026

Dotstay





(Teleborsa) - "La locazione diretta di immobili finalizzata alla sublocazione è l'asset immobiliare di Dotstay. Attualmente siamo a 53 immobili in locazione diretta. L'obiettivo è, il che per noi rappresenta un punto di svolta perché con un markup del 25% ci consente di coprire i costi fissi e di. Quindi è senza dubbio per noi fondamentale l'ampliamento del portfolio immobiliare". Lo ha detto a Teleborsa, CEO di, in occasione della EnVent Winter Conference "Call for Growth"."Siamo sempre stati legati al mercato immobiliare di medio lungo termine, quindi su questo non c'è un cambio di orizzonte - ha spiegato - Siamo sempre più convinti che sia la scelta giusta anche perché, soprattutto in termini normativi e molti proprietari tornano a riaffittare i propri immobili sulla locazione di medio-lungo termine piuttosto che su"."Il nostro cliente tipo è l'expat, quindi colui che si trasferisce a Roma Milano Firenze e Torino - nelle città sulle quali siamo operativi - per motivi di studio o di lavoro - ha detto Adamo - La strategia di Dotstay è quella diche possano consentirci di gestire volumi garantiti per anno di dipendenti in mobilità".