Eligo, Integrae Sim recede dal contratto di EGA

Eligo

(Teleborsa) -, Fashion Tech Company e PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan ha fatto sapere di aver ricevuto nella giornata di ieri da parte diuna comunicazione di recesso con effetto immediato dall’incarico di. "La comunicazione è giunta senza preavviso in pendenza di un tavolo di composizione negoziata della società dove era stata formulata una proposta di rientro all’EGA", ha affermato Eligo in una nota.Nella sua comunicazione, Integrae ha motivato ilin quanto "nel corso dello svolgimento dell’incarico di Euronext Growth Advisor, la Società ha più volte omesso di adempiere ai propri obblighi di informativa nei confronti di Integrae fornendo informazioni parziali, generiche o addirittura non fornendole, in violazione del Contratto e della normativa applicabile. Tali condotte hanno compromesso il corretto svolgimento dell’incarico da parte dell’EGA. In aggiunta a quanto precede, la Società si è più volte resa inadempiente agli obblighi di pagamento previsti dal Contratto e ciò, nonostante, le richieste di saldo trasmesse dall’EGA e/o dai suoi consulenti".Integrae sostiene che "a causa delle ripetuteda parte di Eligo e della conseguente irrimediabile interruzione del rapporto duciario tra l’EGA e la Società che rende impossibile la prosecuzione del rapporto professionale, comunica la propria decisione di recedere per giusta causa dal Contratto con effetto immediato".Eligo ha affermato di aver riscontrato lacontestando i motivi di recesso alla luce del procedimento di risanamento in corso e chiedendo di mantenere l’incarico fino alla nomina delche verrà tempestivamente individuato.