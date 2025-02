Eventi e scadenze del 19 febbraio 2025

Martedì 18/02/2025

Mercoledì 19/02/2025

(Teleborsa) -- Marrakech - La 4ª Conferenza Ministeriale Globale sulla Sicurezza Stradale è il massimo evento mondiale sulla sicurezza stradale che coinvolge 198 Stati, organizzata dal Regno del Marocco e dall'Agenzia Nazionale di Sicurezza Stradale Marocchina (NARSA), insieme all'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) e in partnership con le Nazioni Unite- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea in formato virtuale- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero- Villa Erba, Cernobbio - 2ª edizione di "Cernobbio School - Una comunità che cura. Dall'idea all'azione", dove esperti internazionali, leader del settore sanitario e rappresentanti di organizzazioni globali approfondiranno il tema della sanità globale e le sue sfide emergenti- Fiera Milano Rho - Fiera internazionale dedicata al settore del verde, organizzata da VGroup (IEG)che coinvolge gli attori di tutte le filiere del verde, dalla ricerca alle costruzioni, dal seme alle forestazioni, dalla produzione all’innovazione, dalle componenti soft a quelle hard, alla distribuzione, con 9 macrosettori (vivai, fiori, decorazione, edilizia, macchinari, servizi, tecnica, vasi, arredo giardino)09:00 -- Sede Associazione Bancaria Italiana, Milano - Al Comitato Esecutivo parteciperà Fabio Panetta, Governatore della Banca d'Italia10:00 -- Aula De Carli, Via Durando 10, Milano - Osservatori Digital Innovation "Nuove sfide per la smart home tra AI, Dati e Sostenibiltà: Mission (Im) possible". Verranno presentati i numeri del mercato Smart Home in Italia e all’estero, le principali novità tecnologiche, la prospettiva dei consumatori italiani, i nuovi use case legati all'IA10:30 -- Palazzo del Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarel, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, partecipano alla cerimonia di giuramento dei nuovi giudici della Corte Costituzionale12:00 -- Quirinale - Visita ufficiale del Presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella16:30 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, incontra il Presidente dell'Assemblea Nazionale dell'Armenia, Alen Simonyan- Appuntamento- CDA: Bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive