Giuseppe Giglio: cogliamo segnali di ripartenza del mondo della moda e del lusso

(Teleborsa) - La nuova linea di business Community Shopping è "unache partecipano al nostro Community Store. Quindi è una grandissima opportunità per tutti, perché oggi il problema del negoziante fisico è quello di ritenere il suo cliente locale, il cliente che entra in negozio, e che chiede un prodotto che magari il negoziante potrebbe non avere perché ha terminato la taglia e ha terminato il colore". Lo ha detto a Teleborsa, CEO di, in occasione della EnVent Winter Conference "Call for Growth"."Noi col nostro Community Shopping diamo l'opportunità di rifornirsi sostanzialmente in tempo reale, quindi di", ha aggiunto."Il 2024 ha conosciuto le problematiche del mondo del lusso, che sono ben note a tutti, e quindi noi ovviamente non facciamo eccezione - ha detto Giglio - Viviamo in un contesto di lusso e di e-commerce che a dire la verità non dovrebbe essere guardato in valore assoluto sul singolo anno. Io, quindi in effetti per avere una panoramica corretta sul mondo del lusso e dell'e-commerce bisogna allargare un po' la finestra e guardare tutto quello che è accaduto dal Covid a oggi, perché in questo modo si ha una visione un po' più bilanciata di quello che sta accadendo".relativamente al mondo del lusso e della moda, che a nostro giudizio tornerà a risplendere come in effetti ha fatto nel corso degli anni. Noi sappiamo che il lusso e la moda hanno un andamento ciclico - ha affermato l'imprenditore - Ci piace dire che ci sono in cui la moda va di moda e momenti in cui la moda non va di moda, questo è stato uno di questi. Riteniamo che i".