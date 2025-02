HSBC, buyback da 2 miliardi di dollari dopo utile 2024 sopra le attese

HSBC

(Teleborsa) - Il colosso bancario britannicoha chiuso ilcon unaumentato di 2 miliardi a 32,3 miliardi di dollari (sopra i 31,7 miliardi attesi dagli analisti, secondo un consensus compilato dalla banca), incluso un impatto netto favorevole di 1 miliardo da voci degne di nota. Nel 2024, questi includevano un guadagno di 4,8 miliardi sulla cessione della attività bancaria in Canada, gli impatti della cessione della attività in Argentina, comprendenti una perdita di 1 miliardo sulla cessione, e il riciclaggio delle perdite di riserve in valuta estera e altre riserve di 5,2 miliardi. Nel 2023, voci degne di nota includevano una svalutazione di 3 miliardi sulla associata Bank of Communications, perdite da cessione di 1 miliardo sul riposizionamento della Tesoreria e sulla gestione del rischio e un guadagno di 1,6 miliardi riconosciuto sull'acquisizione di Silicon Valley Bank UK. L'è aumentato di 0,4 miliardi a 25 miliardi di dollari.di 65,9 miliardi di dollari sono rimasti stabili. C'è stata una crescita dei ricavi da una maggiore attività dei clienti in Wealth in WPB e in Equities and Securities Financing in GBM. Inoltre, il 2023 includeva perdite da cessione di 1 miliardo relative al riposizionamento della Tesoreria e alla gestione del rischio. Ciò è stato compensato dall'impatto negativo netto di alcune transazioni strategiche, nonché da una perdita di 0,2 miliardi sul rimborso anticipato di titoli legacy."La nostra solida performance del 2024 fornisce solide basi finanziarie su cui costruire per il futuro, poiché diamo priorità alla crescita strategica sostenibile e ai migliori risultati per i nostri clienti - ha commentato il- Da quando sono diventato CEO, mi sono concentrato sulla semplificazione del nostro modo di operare e ho iniettato energia e intenti nel modo in cui realizziamo la nostra strategia. Stiamo creando una banca semplice, più agile e focalizzata, basata sui nostri punti di forza principali. Continuiamo a compiere passi deliberati e decisi. Ciò include la creazione di quattro attività complementari e chiaramente differenziate, l'allineamento della nostra struttura alla nostra strategia e la riorganizzazione del nostro portafoglio a ritmo e con uno scopo".Il board ha approvato unprovvisorio di 0,36 dollari per azione, con un totale di 0,87 dollari per azione per il 2024, incluso un dividendo speciale di 0,21 dollari per azione. Ha anche intenzione di avviare unfino a 2 miliardi di dollari, che prevede di completare entro l'annuncio dei risultati del primo trimestre del 2025.