Impronta di gas serra a 10,7 tonnellate pro capite in Europa nel 2022. Italia in media Ue. I dati Eurostat

(Teleborsa) -l’impronta di gas serra dei beni e dei servizi consumati nell’UE ammontava a 10,7 tonnellate di anidride carbonica (CO2) equivalenti pro capite. Questo indicatore considera le emissioni generate lungo le catene di produzione dei prodotti consumati nell’UE, comprese le emissioni incorporate nei beni e nei servizi importati. È quanto sottolinea Eurostat, come riporta l'Agenzia di stampaTra i paesi dell’UE, le emissioni di gas serra più basse sono state registrate in Svezia (7,9 tonnellate di CO2 equivalenti pro capite), Portogallo e Romania (8,0 tonnellate ciascuno).Al contrario, le impronte pro capite più elevate sono state registrate a Cipro (16,6 tonnellate), Lussemburgo (15,5 tonnellate) e Irlanda (14,2 tonnellate). L’Italia raggiunge quota 10,6 milioni di tonnellate di CO2, pienamente nella media europea.Nel 2022, l’impronta totale dei gas serra di tutti i beni e servizi consumati nell’UE ha raggiunto 4,8 miliardi di tonnellate di CO2 equivalenti. Allo stesso tempo, le emissioni generate dalla produzione nell’UE ammontavano a 3,6 miliardi di tonnellate. Ciò suggerisce che una quota importante dell’impronta emissiva dell’UE è stata determinata dal consumo di prodotti realizzati al di fuori dell’Europa.Sia le emissioni di gas serra basate sul consumo che quelle basate sulla produzione sono diminuite tra il 2010 e il 2022, rispettivamente del 14% e del 18%. Tuttavia, nel 2020, si è verificato un forte calo delle emissioni a causa della pandemia. Dal 2020 l’impronta delle emissioni è aumentata del 12% e le emissioni basate sulla produzione sono aumentate del 4% nel 2022. Nonostante questo aumento, le emissioni del 2022 rimangono inferiori ai livelli pre-pandemia del 2019 (-1% per le emissioni di consumo e -6% per le emissioni basate sulla produzione).