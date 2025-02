OVS, assemblea approva annullamento azioni pari a 10% capitale

OVS

(Teleborsa) -, riunitasi in data odierna in unica convocazione, ha approvato con il 99,757% dei votidel capitale sociale, e l’attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione della Società per l’annullamento di ulteriori massime 16.000.791 azioni, pari al 5,5% del capitale sociale, da esercitarsi entro 12 mesi dalla delibera assembleare, anche in più tranche.L’assemblea ha quindinecessarie e conseguenti ai fini dell’attuazione della delibera adottata.L’annullamento non avràdella Società, fermo restando l’ammontare del capitale sociale, con conseguente automatico incremento della parità contabile implicita delle azioni OVS.La delibera, espressamente condizionata al meccanismo del whitewash, è stata approvata con il 99,528% dei voti degli azionisti diversi da TIP e dunque con le maggioranze previste dalla normativa.Il capitale sociale di OVS ammonta ad Euro 290.923.470 ed è ripartito in 290.923.470 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ad avvenuta iscrizione al Registro Imprese del verbale dell’Assemblea e dello Statuto Sociale, il capitale sociale ammonterà sempre ad Euro 290.923.470,00, ripartito in n. 261.831.123 azioni ordinarie prive di valore nominale.