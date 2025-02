RES, accordo a lungo termine con Shell per vendita olio di pirolisi prodotto nel nuovo impianto in Molise

RES

(Teleborsa) -, società che opera da oltre 30 anni nel settore della Circular Economy e della sostenibilità ambientale quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha annunciato di aver siglato un contratto pluriennale con, per la vendita e l'acquisto dell'che sarà prodotto nell'innovativo polo industriale di trattamento e trasformazione delle materie plastiche di(Isernia), uno dei più avanzati in Europa.L'accordo a lungo termine, che avrà inizio nel giugno 2026, prevede l'impegno di Shell Chemicals Europe B.V. ad acquistare l'dell'impianto di Pettoranello. L'accordo prevede anche l'opzione perdi acquistare ulteriori volumi di olio di pirolisi prodotti da un secondo impianto che il Gruppo RES potrebbe costruire in futuro.A regime, il progetto genererà per il Gruppo RESaggiuntivi di oltre. L'impianto di riciclo chimico dei rifiuti plastici, sviluppato cone attualmente in costruzione, sarà pienamente operativo entro la prima metà del 2026 e sarà in grado di trattare fino a 20kton all'anno di materiale in ingresso, con una capacità produttiva prevista di 15kton all'anno di olio di pirolisi, impiegando a regime circa 20 addetti (comunicato stampa dell'8 maggio 2024).Si tratta di unaltamente innovativo, il primo in Italia per dimensioni e capacità produttiva, che attraverso un processo ditermochimica dei rifiuti plastici permette di recuperare i rifiuti non riciclabili meccanicamente - che sarebbero stati utilizzati comeper i termovalorizzatori/cementifici o sarebbero finiti in discarica -restituendo un olio da cui creare nuova plastica."Questo accordo di off-take rappresenta la conferma delle giuste scelte fatte negli anni passati di puntare sulla tecnologia della pirolisi. Gli investimenti fatti per la costruzione del nuovo impianto sono coronati dalla firma di questa importante collaborazione con un player globale come Shell, che segna l'inizio di una partnership strategica per entrambe le parti e un passo fondamentale nella promozione di soluzioni sostenibili e innovative nel riciclo chimico. Si rafforza così la missione di RES, che diventa la prima azienda del settore della gestione dei rifiuti in Italia e una delle prime in Europa a intraprendere questo percorso innovativo, per trasformare le plastiche postconsumo in preziose risorse per l'industria, attraverso processi altamente innovativi, contribuendo all'economia circolare", ha commentato Antonio, Amministratore Delegato di RES."Shell è molto soddisfatta per questo accordo a lungo termine con RES, che vanta una profonda esperienza nel mercato dei rifiuti e del riciclaggio. Shell è impaziente di collaborare con RES per fornire ai nostri clienti prodotti chimici più circolari, facendo al contempo progredire il nostro impegno nello sviluppo di una valida catena del valore circolare della plastica", ha aggiunto, Global Head of Plastic Circularity di Shell.