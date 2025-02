S&P 500 su nuovi record, attesa per i verbali della Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

materiali

utilities

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

Intel

Nike

Dow

Honeywell International

United Health

Home Depot

McDonald's

Amazon

Intel

Walgreens Boots Alliance

Moderna

Micron Technology

T-Mobile US

Meta Platforms

Autodesk

Sirius XM Radio

(Teleborsa) -, con ilche si attesta a 44.556 punti, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,24%, portandosi a 6.130 punti. In moderato rialzo il(+0,23%); sulla parità l'(-0,02%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+1,37%),(+1,23%) e(+0,94%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,26%) e(-0,52%)., in cui la banca centrale statunitense ha mantenuto i tassi di interesse al 4,25%-4,5%, sono attesi mercoledì. Ciò segue i commenti hawkish del presidente della Fed Jerome Powell nella testimonianza al Congresso della scorsa settimana e i dati sui prezzi al consumo.del Dow Jones,(+16,06%),(+6,23%),(+2,72%) e(+2,61%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,35%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,51%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,21%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,89%.Al top tra i, si posizionano(+16,06%),(+13,87%),(+8,37%) e(+7,31%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,81%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,76%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,33%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,18%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Permessi edilizi (atteso 1,46 Mln unità; preced. 1,48 Mln unità)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,39 Mln unità; preced. 1,5 Mln unità)14:30: PhillyFed (atteso 19,4 punti; preced. 44,3 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 214K unità; preced. 213K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 0%; preced. -0,1%)18:00: Scorte petrolio, settimanale (preced. 4,07 Mln barili)15:45: PMI composito (preced. 52,7 punti).