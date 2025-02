Snam vince il Premio Innovation di EQUITA per il prestito obbligazionario dual-tranche quotato sul MOT

(Teleborsa) -, principale operatore europeo nel trasporto, nella rigassificazione e nello stoccaggio di gas naturale, ha ricevuto il, la principale banca d’affari indipendente italiana, in occasione della dodicesima edizione del "".Il riconoscimento, patrocinato da Università Bocconi e Borsa Italiana, premia le operazioni più innovative ed efficaci realizzate sul mercato italiano, valorizzando le migliori strategie di accesso ai capitali. Il Premio Innovazione, introdotto per la prima volta quest’anno, è stato assegnato a Snam per il suoe £600 milioni.L’operazione è stata riconosciuta come il primo collocamento di questo genere rivolto a investitori istituzionali da parte di una large corporate, dimostrando la capacità di Snam di innovare nel mercato dei capitali e di adottare soluzioni finanziarie avanzate per supportare la propria strategia di crescita sostenibile."Siamo lieti di ricevere il Premio Innovation da EQUITA per la quotazione di debutto di una large corporate sul segmento MOT di Borsa Italiana della nostra emissione dual-tranche, in", ha affermato. "Siamo estremamente soddisfatti sia della quotazione attraverso il meccanismo del passporting sia del successo dell’offerta dual-tranche Sustainability-linked, inclusiva della tranche di debutto in sterline, che evidenzia lae la crescente fiducia del mercato in Snam".Con questa operazione,, rafforzando la propria leadership nel settore delle infrastrutture energetiche in Italia e in Europa.