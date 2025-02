UniCredit ancora Best Trade Finance Bank in Europa Centrale e Orientale

UniCredit

(Teleborsa) -è stata nominatae in otto Paesi nella recentegiunta alla sua quattordicesima edizione, ha raccolto ilaziende e istituzioni finanziarie, che hanno certificato la nostra competenza sui prodotti, il nostro servizio clienti leader di mercato e la nostra profonda conoscenza dei principali mercati europei, spiega la nota.Ampiamente considerato il punto di riferimento per il settore del global trade finance, il sondaggio classifica le banche di tutti i Paesi e le aree geografiche,In dettaglio, UniCredit è stata votata:“Siamo costantemente al lavoro per semplificare il Trade Finance, riducendo i costi e i rischi sia per noi sia per i nostri clienti. In particolare, abbiamo cercato di aumentare efficienza e trasparenza attraverso la digitalizzazione, con strumenti come Trade Finance Gate che offrono un monitoraggio in tempo reale, la gestione dei documenti e una comunicazione semplificata tra i clienti e il nostro team”, ha dichiaratoUniCredit's Global Head of Trade & Correspondent Banking.“Inuniamo competenza globale e profonda conoscenza locale per offrire soluzioni di trade finance d’eccellenza, tagliate su misura sulle esigenze dei nostri clienti. La nostra fabbrica di prodotti globale garantisce coerenza e innovazione, mentre la nostra radicata presenza in ogni mercato dell'Europa Centrale e dell'Europa Orientale ci consente di comprendere da vicino i nostri clienti e di fornire loro le soluzioni giuste al momento giusto. Questo approccio unico ci offre uno straordinario vantaggio competitivo, consentendoci di supportare le aziende con servizi di trade finance semplici, efficienti e altamente personalizzati", ha commentato, Head of Central Europe and Eastern Europe di UniCredit.