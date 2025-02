Zona Euro, partite correnti dicembre in surplus per 38 miliardi

(Teleborsa) - Nel mese di2024, laha chiuso con un surplus di 38 miliardi di euro, in salita rispetto all'attivo di 25 miliardi di euro di novembre. Le stime degli analisti erano per un avanzo in salita a 30 miliardi.Secondo le rilevazioni della BCE, su base, si registra un avanzo di 51 miliardi dai 35 miliardi del mese precedente.In dettaglio, la componente deiha evidenziato un saldo positivo di 18 miliardi, quella deidi 33 miliardi. La partita primaria dei redditi ha evidenziato un avanzo di 4 miliardi e quella secondaria un deficit di 17 miliardi.