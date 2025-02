A2A, Mazzoncini: 2024 un anno di fortissima crescita, mantenuto sotto controllo il debito

A2A

(Teleborsa) - "Il 2024 è statoper, senza mai tralasciare il percorso che ci vede impegnati nel processo di decarbonizzazione del Paese. L'EBITDA ha raggiunto 2,33 miliardi di euro, in aumento del 18% rispetto al 2023: un risultato senza precedenti. Abbiamo inoltre realizzato 1,51 miliardi di investimenti destinati al potenziamento delle infrastrutture; registrato un incremento della produzione da fonti rinnovabili (+33% rispetto all'anno precedente) e ampliato il numero dei nostri clienti". Lo ha affermatodi A2A, commentando i risultati preliminari 2024 "Oltre a questi risultati abbiamo portato a termine la più importante operazione sulle reti elettriche in Italia: asset moderni ed efficienti sono essenziali per sostenere la transizione energetica e migliorare i servizi per cittadini e imprese - ha aggiunto - Dal punto di vista finanziario, abbiamoe accresciuto ulteriormente il peso della Finanza Sostenibile attraverso nuovi strumenti in formato green"